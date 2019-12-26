دمشق ترفع دعوى قضائية ضد واشنطن... ما الفائدة؟

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان، أن سوريا "تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة لأنها تنهب النفط السوري".

وخلال لقاء لها، ضمن برنامج "لعبة الأمم" على شاشة قناة "الميادين"، اتهمت شعبان، الولايات المتحدة بأنها تمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لحسابات استراتيجية لإسرائيل وواشنطن، مؤكدة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فقدت مصداقيتها بعد الأكاذيب التي تم كشفها، وهي تحت السيطرة الأمريكية.