كندا تحذف مشهدا لترامب من فيلم أمريكي شهير

أعلنت وسائل إعلامية عدة أنه تم إصدار تحديث لفيلم "وحيد في المنزل - 2"، وبثه في صورة مصغرة، والذي يعد جزءًا تقليديًا من البث التلفزيوني في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة. ودار الحديث حول سبب حذف المشهد وهو أنه قد يكون نتيجة لضعف علاقة الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.