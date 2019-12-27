رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل "اللعبة السياسية"

اتهم علي خليل، وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، المصارف اللبنانية بحجز رواتب الموظفين وعدم دفعها، ما أدى إلى غضب شعبي في البلاد.

هذا الاتهام جاء في تغريدة للوزير على موقع "تويتر"، الذي اعتبر فيه أن رواتب الموظفين هو حق مقدس ومن غير المسموح المس فيه، وأنه سيقوم بكافة الإجراءات القانونية لحماية هذه الرواتب.