هل تنجح المفاوضات بين حكومة الوفاق والجيش الليبي؟

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، اليوم الاثنين، وصول الوفد الليبي التابع لحكومة الوفاق إلى موسكو للمشاركة في المفاوضات المزمع عقدها مع وفد الجيش الوطني الليبي.

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد سيالة وصول وفد حكومة الوفاق إلى العاصمة الروسية موسكو، قائلا: "نعم نعم .. الوفد في موسكو". وحول ما إذا كان لديه اطلاع على نص الاتفاقية المطروح للتفاوض، أجاب سيالة: "لا إجابة على هذا السؤال".