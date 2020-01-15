هيا قم بتشكيل الحكومة وإلا...

منذ ساعات الصباح، قطع متظاهرون جسر الرينغ، وسط بيروت، وأبقوا مسرباً واحداً سالكا أمام السيارات، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمماطلة في عملية تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة.

ويؤكد المتظاهرون أنهم سيتجهون إلى خطوات تصعيدية خلال الساعات المقبلة، منها التظاهر أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وكذلك التظاهر أمام مقر البرلمان وسط بيروت، مشددين على أن تحركاتهم ستتواصل إلى حين تشكيل حكومة إنقاذية توقف التدهور الاقتصادي في البلاد.