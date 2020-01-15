أمريكا تهدد بإيقاف الدعم العسكري عن العراق

قالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لإمكانية قطع 250 مليون دولار، من المساعدات العسكرية للعراق، إذا واصلت الحكومة العراقية تهديداتها بطرد القوات الأمريكية من البلاد.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها أمس الثلاثاء، إلى أن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) تجهزان خيارات خفض مبلغ 250 مليون دولار، من التمويل، الذي وافق عليه الكونغرس، إضافة إلى أنها ستعيد النظر في حزمة واسعة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية، التي لم يتم النظر فيها بعد.