البرلمان الأوروبي يخلط بين مهامه في "السلطة"

يعتزم النواب إدانة الانتخابات في فنزويلا التي عقدها رئيس الجمعية الوطنية لويس بارا، وأعلن عنها الاتحاد الأوروبي أنها غير شرعية.
من المخطط اتخاذ قرار مناسب بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يعرب رئيس البرلمان الفنزويلي دعمه لزعيم المعارضة خوان غوايدو.
تتضمن الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي افتتحت في ستراسبورغ، القضية الفنزويلية.
يعتزم النواب إدانة الانتخابات في فنزويلا التي عقدها رئيس الجمعية الوطنية لويس بارا، وأعلن عنها الاتحاد الأوروبي أنها غير شرعية.
من المخطط اتخاذ قرار مناسب بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يعرب رئيس البرلمان الفنزويلي دعمه لزعيم المعارضة خوان غوايدو.
أفادت "رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع، أن ميركل ستجتمع مع أعضاء من حزبها اليوم الخميس، لمناقشة ما إذا كان الأمر يستحق دعم اقتراح الاشتراكيين الديمقراطيين واستبعاد "هواوي" من العمل على بناء شبكة "الجيل الخامس" في ألمانيا.
قالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لإمكانية قطع 250 مليون دولار، من المساعدات العسكرية للعراق، إذا واصلت الحكومة العراقية تهديداتها بطرد القوات الأمريكية من البلاد.
منذ ساعات الصباح، قطع متظاهرون جسر الرينغ، وسط بيروت، وأبقوا مسرباً واحداً سالكا أمام السيارات، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمماطلة في عملية تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة.
أعلن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه، بشكل واضح، السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)