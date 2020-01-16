البرلمان الأوروبي يخلط بين مهامه في "السلطة"

أفادت "رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع، أن ميركل ستجتمع مع أعضاء من حزبها اليوم الخميس، لمناقشة ما إذا كان الأمر يستحق دعم اقتراح الاشتراكيين الديمقراطيين واستبعاد "هواوي" من العمل على بناء شبكة "الجيل الخامس" في ألمانيا.