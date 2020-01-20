ترامب بصدد منع "سياحة الحوامل"

نشر موقع "آكسيوس" الأمريكي، تصريحات عن مسؤولين أمريكان بارزين في إدارة ترامب، قالوا فيها إن الرئيس الأمريكي، يستهدف حاليا فتح جبهة جديدة لمواجهة الهجرة إلى الولايات المتحدة المعروفة باسم "سياحة الولادة".
كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لإصدار قرار جديد للحد من هجرة النساء الحوامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
نشر موقع "آكسيوس" الأمريكي، تصريحات عن مسؤولين أمريكان بارزين في إدارة ترامب، قالوا فيها إن الرئيس الأمريكي، يستهدف حاليا فتح جبهة جديدة لمواجهة الهجرة إلى الولايات المتحدة المعروفة باسم "سياحة الولادة".
أعلن الجيش الأمريكي، يوم أمس الخميس، إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير/ كانون الثاني على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.
تتضمن الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي افتتحت في ستراسبورغ، القضية الفنزويلية.
أفادت "رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع، أن ميركل ستجتمع مع أعضاء من حزبها اليوم الخميس، لمناقشة ما إذا كان الأمر يستحق دعم اقتراح الاشتراكيين الديمقراطيين واستبعاد "هواوي" من العمل على بناء شبكة "الجيل الخامس" في ألمانيا.
قالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لإمكانية قطع 250 مليون دولار، من المساعدات العسكرية للعراق، إذا واصلت الحكومة العراقية تهديداتها بطرد القوات الأمريكية من البلاد.
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