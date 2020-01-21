كيف يبدو القانون الدولي على طريقة واشنطن؟

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على كلمات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول تغيير السلطة في فنزويلا، في إشارة إلى اعتراف بومبيو المباشر بحملات بلاده لزعزعة استقرار الوضع في هذا البلد.

وكتبت زاخاروفا على "فيسبوك": "هذا هو، أيها الزملاء، القانون الدولي على طريقة واشنطن. لقد سمعنا اعترافًا مباشرًا من قبل وزير الخارجية الأمريكية، في حملات بلاده لزعزعة استقرار الوضع في دول ذات سيادة. في الواقع، قام مايك بومبيو في جملتين، بتبرير قاعدة الأدلة للقانون الروسي حول العملاء الأجانب وقانون الإنترنت السيادي، وغيرها".