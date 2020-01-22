الأرض ناقصها مشاكل... وفيروس جديد؟

تراجعت الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من انتشار الفيروس الجديد "كورونا" في الصين.

وقد أكدت السلطات المحلية انتشار الفيروس من شخص لآخر، في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبى، وانتشاره في بكين وشانغهاي ومدن أخرى. وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنه بحلول مساء يوم الاثنين الماضي، 20 يناير/ كانون الثاني، ارتفع عدد الحالات المصابة التي تم تأكيدها في الصين إلى 291 حالة، نحو 270 حالة منها في مقاطعة هوبي.

انخفض مؤشر "Shanghai Composite" بنسبة 1.4 %، ليصل إلى أدنى مستوى له هذا العام، في حين انخفض مؤشر CSI300 بنسبة 1.7 % إلى أدنى مستوى في أسبوعين. أظهر كلا المؤشرين أكبر انخفاض في يومين منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد فقدان الارتفاع في المؤشرات الذي لوحظ على خلفية تفاؤل المستثمرين بعد توقيع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

انخفضت أسعار الأسهم الأوروبية أيضا. حيث انخفض مؤشر "Stoxx Europe 600" بنسبة 0.75 %، في حين تضررت السلع الفاخرة التي تعتمد على السوق الآسيوية. ارتفعت أسهم "LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE" بحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو بنسبة 2.7 %، ومجموعة "Burberry Group" بنسبة 3.43 %، وشركة "Compagnie Financiere Richemont " بنسبة 3.4٪.