زينة...ملكة المحاربين اللبنانيين

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على كلمات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول تغيير السلطة في فنزويلا، في إشارة إلى اعتراف بومبيو المباشر بحملات بلاده لزعزعة استقرار الوضع في هذا البلد.