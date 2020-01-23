لن يرحلوا قبل "أن يشفطوا" آخر قطرة نفط

قال نائب قائد عملية محاربة تنظيم "داعش" التي يقوم بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اللواء أليكس غرينكفيتش، إن السلطات السورية لن تستطيع توفير "سيطرة فعالة" في الحرب ضد "داعش"، لذا بقيت القوات الأمريكية في المنطقة.

وردا على سؤال الصحفيين حول ظروف وموعد مغادرة القوات الأمريكية لسوريا، قال غرينكفيتش في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء: "من أجل التدمير الشامل لـ"داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، هناك حاجة إلى إدارة فعالة، ولست متأكدًا من أن النظام (السلطات السورية) قادر على توفير ذلك".