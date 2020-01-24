"صفقة" ترضي الجميع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه يخطط للكشف عن "صفقة القرن" قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.

وقال ترامب للصحفيين: "في مرحلة ما قبل الاجتماع مع نتنياهو. ربما سنعلن عن خطة السلام قبل ذلك بوقت قصير".

بينما أعلن أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطات الفلسطينية سترفض خطة التسوية الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، إذا انتهكت القانون الدولي، وستعلن عن الاجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة.