"صفقة القرن" تتطلب طرفين

ووصفت الصحيفة تصريح ماكرون بـ"المبهم" نظراً لتغير نوعية الخطاب. تجدر الإشارة الى أن ماكرون لطالما شدّد على ضرورة حل الدولتين لكن في تصريحه اليوم للصحيفة تجنّب الرئيس الفرنسي ذكر الموضوع متحدثا بدل ذلك عن سيادتين.
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، إيمانه بسيادتين، رداً على سؤال طرحته صحيفة "لوفيغارو" حول موقفه من خطة ترامب للسلام ومسألة حل الدولتين. وقال ماكرون للصحيفة: "أؤمن بسيادتين".
ووصفت الصحيفة تصريح ماكرون بـ"المبهم" نظراً لتغير نوعية الخطاب. تجدر الإشارة الى أن ماكرون لطالما شدّد على ضرورة حل الدولتين لكن في تصريحه اليوم للصحيفة تجنّب الرئيس الفرنسي ذكر الموضوع متحدثا بدل ذلك عن سيادتين.
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