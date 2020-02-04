لقاء "بي بي" والبرهان وتطبيع العلاقات

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (بي بي) أن الأخير التقى، مساء أمس الاثنين في أوغندا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
أكدت الجزائر وتونس، يوم أ مس الأحد، اتفاقهما على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا ورفض التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الدائرة منذ سنوات.
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، إيمانه بسيادتين، رداً على سؤال طرحته صحيفة "لوفيغارو" حول موقفه من خطة ترامب للسلام ومسألة حل الدولتين. وقال ماكرون للصحيفة: "أؤمن بسيادتين".
أطلق فيسبوك ميزة جديدة تمكنك من مراقبة المواقع الخارجية التي تعطي فيسبوك معلومات عن بياناتك.
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن القدس ليست للبيع والصفقة الأمريكية لن تمر.
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