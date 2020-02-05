حاولوا وحاولوا ولم يتمكنوا!

قال الرئيس ترامب في رسالته السنوية أمام الكونغرس: "لن أقتل مئات الآلاف من الناس في أفغانستان، الكثير منهم أبرياء. لسنا ملزمين بمساعدة الدول الأخرى كقوات أمنية. هؤلاء هم أفضل رجال الجيش في العالم الذين هدفهم النصر، أو عدم المشاركة في الصراع على الإطلاق".