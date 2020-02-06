فشل "سحب ثقة" ترامب

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، إيمانه بسيادتين، رداً على سؤال طرحته صحيفة "لوفيغارو" حول موقفه من خطة ترامب للسلام ومسألة حل الدولتين. وقال ماكرون للصحيفة: "أؤمن بسيادتين".