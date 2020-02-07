قدرة إسرائيل القتالية... الاختباء خلف طائرة ركاب

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مدنية كانت تقل 172 راكباً أثناء استعدادها للهبوط كادت تتعرض لنيران الدفاع الجوي السوري الذي صد الهجوم الإسرائيلي بالقرب من دمشق، وتم تحويل الطائرة لتهبط في قاعدة حميميم الجوية الروسية.

وجاء في البيان: "بعد الساعة الثانية من صباح يوم الخميس شنت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-16 دون دخول المجال الجوي السوري هجومًا مفاجئًا بثمانية صواريخ "جو – أرض" على ضواحي دمشق.