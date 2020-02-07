قدرة إسرائيل القتالية... الاختباء خلف طائرة ركاب

وجاء في البيان: "بعد الساعة الثانية من صباح يوم الخميس شنت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-16 دون دخول المجال الجوي السوري هجومًا مفاجئًا بثمانية صواريخ "جو – أرض" على ضواحي دمشق.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مدنية كانت تقل 172 راكباً أثناء استعدادها للهبوط كادت تتعرض لنيران الدفاع الجوي السوري الذي صد الهجوم الإسرائيلي بالقرب من دمشق، وتم تحويل الطائرة لتهبط في قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وجاء في البيان: "بعد الساعة الثانية من صباح يوم الخميس شنت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-16 دون دخول المجال الجوي السوري هجومًا مفاجئًا بثمانية صواريخ "جو – أرض" على ضواحي دمشق.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تبرئة الرئيس، دونالد ترامب، بتهمة إساءة استخدام سلطات منصبه.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الكونغرس إنه يسعى إلى وضع حد لأطول صراع عسكري للولايات المتحدة - الحرب الأفغانية.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (بي بي) أن الأخير التقى، مساء أمس الاثنين في أوغندا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
أكدت الجزائر وتونس، يوم أ مس الأحد، اتفاقهما على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا ورفض التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الدائرة منذ سنوات.
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