"جدار ترامب" يدنس مقابر الهنود الحمر

حذرت دائرة الحدائق الوطنية الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن بناء الجدار سيكون له آثار بيئية وثقافية.

إذ يقوم المقاولون، الذين يساعدون في بناء "جدار ترامب"، بتدمير جزء من نصب وطني مقدس لقبيلة أمريكية أصيلة في أريزونا.

أفاد مقاولو دائرة الجمارك والحدود الأمريكية أنه بدأت عملية الهدم لجبل يعتبر جزءًا من النصب التذكاري الوطني "أورغان بايب كاكتوس ناشونال مونيومين"، الذي يقع على حدود ولاية أريزونا الجنوبية وولاية سونورا المكسيكية.