روسيا تستغل سياسة العقوبات الأمريكية

وذكرت الصحيفة إنه على الرغم من فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو، إلا أن "إجراءات التضييق" الأمريكية ضد دول أخرى، مثل إيران وفنزويلا، ساعدت في زيادة الصادرات الفعلية من النفط الخام الروسي.

وتستشهد الصحيفة ببيانات من وكالة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، والتي بموجبها أصبحت روسيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثاني أكبر مورد للمنتجات البترولية للولايات المتحدة بعد كندا، متجاوزة المكسيك. في الوقت نفسه، سجل مستوى إمدادات المنتجات البترولية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، رقماً قياسياً تاريخياً، حيث تجاوز مستوى العام الماضي مرتين ونصف وبلغ 19.2 مليون برميل، وذلك حسب ما ذكرته "دي فيلت".