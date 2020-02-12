إدلب تلتهب

أعلنت هيئتا الأركان الروسية والسورية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 150 مدنيا في مدينة إدلب، الشهر الماضي، جراء قصف المسلحين، مؤكدتين أن "عمليات الجيش السوري كانت ردا على استفزازات المسلحين".

وأوضحت هيئتا الأركان، أن "الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل الإرهابية دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وقال البيان، إن "نشاط "هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة لها أفشل الجهود، التي تبذلها روسيا وسوريا، التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب، مؤكدا أن "الفصائل المسلحة زرعت الألغام في الطرق وأغلقت الممرات، التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين، من أجل منعهم من الخروج".