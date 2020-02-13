عم خوان غوايدو "الشديد الانفجار"

قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، ديوسدادو كابيلو، ببرنامج تلفزيوني على قناة "VTV" المحلية، إن السلطات الفنزويلية احتجزت أحد أقارب زعيم المعارضة، خوان غوايدو، لدى وصوله إلى البلاد أثناء محاولته نقل متفجرات على متن طائرة تابعة لشركة "تاب برتغال" للطيران.

وقال كابيلو، الذي قدم صورا للمصابيح الكهربائية، أنه "تم العثور في حوزة المحتجز على مصابيح يدوية تحتوي على مواد مشبوهة، في المنطقة المخصصة للبطاريات التي من المحتمل أن تحتوي على مادة "سي فور" شديدة الانفجار".