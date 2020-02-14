مجلس الشيوخ يحد من "حرية تصرف" ترامب مع إيران

قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، ديوسدادو كابيلو، على الهواء في برنامج تلفزيوني على قناة "VTV" المحلية، إن السلطات الفنزويلية احتجزت أحد أقارب زعيم المعارضة، خوان غوايدو، لدى وصوله إلى البلاد أثناء محاولته نقل متفجرات على متن طائرة تابعة لشركة TAP Portugal.