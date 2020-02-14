مجلس الشيوخ يحد من "حرية تصرف" ترامب مع إيران

ووفقا لنتائج التصويت، فقد صوت 55 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار مقابل 45 ضده.
وقد تقدم بالمشروع الديمقراطي تيم كين. ويلزم النص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بوقف كل الأعمال العدائية ضد إيران في غضون ثلاثين يوما".
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الخميس، على قرار للحد من سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل العسكري مع إيران.
ووفقا لنتائج التصويت، فقد صوت 55 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار مقابل 45 ضده.
وقد تقدم بالمشروع الديمقراطي تيم كين. ويلزم النص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بوقف كل الأعمال العدائية ضد إيران في غضون ثلاثين يوما".
قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، ديوسدادو كابيلو، على الهواء في برنامج تلفزيوني على قناة "VTV" المحلية، إن السلطات الفنزويلية احتجزت أحد أقارب زعيم المعارضة، خوان غوايدو، لدى وصوله إلى البلاد أثناء محاولته نقل متفجرات على متن طائرة تابعة لشركة TAP Portugal.
أعلنت هيئتا الأركان الروسية والسورية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 150 مدنيا في مدينة إدلب، الشهر الماضي، جراء قصف المسلحين، مؤكدتين أن "عمليات الجيش السوري كانت ردا على استفزازات المسلحين".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في غياب معاهدات الحد من الأسلحة مع روسيا والصين، ستقوم الولايات المتحدة بإنشاء "أقوى القوى النووية" في العالم.
أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن روسيا استغلت سياسة العقوبات الأمريكية من خلال زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الولايات المتحدة.
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