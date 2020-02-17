هيلاري كلينتون تعتزم "المشاركة" في انتخابات الرئاسة 2020

يبدو أن هيلاري كلينتون تعود وبانتصار إلى السياسة الأمريكية، أو - على الأقل - إلى جدول أعمال واشنطن السياسي والإعلامي.

بعد إضاعتها فرصتها في أن تصبح رئيسة للولايات المتحدة في عام 2016، بعد الخسارة المثيرة أمام خصمها اللدود دونالد ترامب، يمكن أن تعود السيدة الأولى السابقة ووزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، لتصبح نائبة للرئيس الأمريكي في عام 2020. إذ تتداول وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية باهتمام شديد موضوع احتمال ترشحها لمنصب نائبة رئيس البلاد في إطار الحملة الإنتخابية للملياردير المرشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي مايكل بلومبرغ.

إلا أن ممثل مقر الملياردير الانتخابي لم يدحض هذه المعلومات، وأشار - بصورة غامضة - إلى أنهم يركزون الآن على الحملة الانتخابية والمناقشات القادمة، بدلاً من "التكهن بشأن منصب نائب الرئيس".