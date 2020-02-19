بريطانيا تشدد على قواعد دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إليها

أفاد تقرير "بلومبرغ" أن بريطانيا سوف تشدد على قواعد الهجرة، كما لن يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بمزايا في الحصول على تأشيرات الدخول.

سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في نظام الهجرة الجديد للمملكة المتحدة إلى جانب مواطني البلدان الأخرى. وعلى وجه الخصوص، من أجل الحصول على حق للعمل في البلاد، يتوجب تسجيل عدد معين من النقاط: يجب على المقدم على طلب العمل التحدث باللغة الإنجليزية جيدًا، وأن يكون لديه عرض رسمي للعمل براتب لا يقل عن 25.6 ألف جنيه أسترليني". (حوالي مليوني روبل).

هذه الإجراءات جزء من خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإنهاء الاعتماد على "العمالة الرخيصة وذات المهارات المنخفضة". ووعد بوقف التدفق غير المنضبط للقادمين إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي.