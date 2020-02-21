محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الجمعة، أن هناك محاولات أمريكية لاتهام روسيا بتوتير الوضع في إدلب بهدف إبقاء جنودها في سوريا.

وأضاف كوساتشيف، قائلا: "النواب الأمريكيون أرسلوا إلى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو رسالة يطالبونه باتخاذ إجراءات وعقوبات بحق المسؤولين عن كل ما يحدث في سوريا ودعوا كذلك إلى زيادة الضغط على روسيا".

وتابع قائلا: "ووفقا للمخطط المألوف بالفعل، فإنهم يريدون معاقبة فقط أولئك الذين يحاربون الإرهاب في سوريا".