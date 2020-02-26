"الخوذ البيضاء"... تمثيليات مدفوعة الثمن لشن حروب إعلامية

أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء، أن الاستخبارات الغربية تقوم بمساعدة ودعم منظمة "الخوذ البيضاء" ماليا ولوجستيا، بهدف شن حرب إعلامية ضد سوريا.

وقال ناريشكين في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "قبل عامين انتشرت في العالم معلومات زعمت عن مسؤولية الجيش والقوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية وكان هذا تضليلا مخططا له ومدعوما من الدول الغربية".

وكشف ناريشكين أن التحقيقات أثبتت أن ادعاءات المنظمة حول استخدام الأسلحة الكيميائية مجرد افتراء، قائلا: "بعد فترة من الزمن استطعنا بالتعاون مع الصحفيين السوريين من خلال تحقيقاتهم إثبات أن هذه الإدعاءات والفرضيات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية هي محض افتراء قامت بها منظمة الخوذ البيضاء المدعومة من الغرب".

ونوه ناريشكين إلى مصادر تمويل المنظمة، مشيرا إلى أن "المنظمة تمولها أجهزة الاستخبارات البريطانية وتؤدي مهامها من خلال نشر المعلومات والادعاءات ضد سوريا وجيشها".