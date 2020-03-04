بعد توقيع اتفاق السلام... غارة جوية أمريكية على طالبان

أعلن الجيش الأمريكي في أفغانستان عن تنفيذ أول غارة جوية له منذ 11 يوما على مسلحي حركة "طالبان".

كتب ممثل عن القوات المسلحة الأمريكية على صفحة "تويتر"، العقيد سوني ليجيت: "شنت الولايات المتحدة غارة جوية على مواقع لمقاتلي حركة "طالبان" بتاريخ 4 مارس/ آذار، ونفذت طالبان هجمات نشطة على نقطة تفتيش تابعة للقوات المسلحة الأفغانية في منطقة نهر سراج في ولاية هلمند الأفغانية. ولقد كان لابد من هذه الغارة الدفاعية لإبطال الهجوم (المخطط)".

يأتي هذا الهجوم بعد توقيع اتفاق السلام ووقف أعمال العنف بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، يوم السبت الماضي، بالعاصمة القطرية الدوحة.