ابتزاز كيميائي فاشل في إدلب

أكد رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا، يوم أمس، الأحد، أن روسيا لم تعد قادرة على ضمان سلامة الطائرات التركية في سوريا، بعدما أغلقت حكومة البلاد المجال الجوي في إدلب.