رونالدينيو لم يستطع خداع شرطة باراغواي

ألقت سلطات الباراغواي القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو، لحمله جواز سفر مزور، مدون فيه أنه من مواطني البلد اللاتيني.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على صاحب الـ39 عاما وشقيقه روبرتو، مساء أمس الأربعاء، داخل أحد المنتجعات.

وقالت مصادر داخل جهاز الشرطة، إنه تم العثور على جوازي سفر مزورين داخل الفندق.