هبوط سوق الأسهم الأمريكي بسب مكافحة "كورونا"

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بتخصيص 8.3 مليار دولار للمساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 12 شخصا في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 200 شخص.

من شأن هذا القرار توفير الأموال اللازمة لوكالات الصحة العامة الفيدرالية للحصول على اللقاحات والاختبارات والعلاجات المحتملة، ويساعد حكومات الولايات والحكومات المحلية على الاستعداد للتهديد والاستجابة له، حسبما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

كان من المفترض أن يكون لخفض الأسعار الطارئ مقنعا للسوق بأن السلطات الأمريكية مستعدة لتزويد اقتصاد البلاد بكل الدعم اللازم في إطار الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

لكن التأثير كان عكس ذلك تمامًا - فقد هبط السوق. في 4 مارس/ آذار، انخفضت مؤشرات أسهم شركة "S&P" بنسبة 2.91 % - أي تقريبا كل ما ربحته في اليوم السابق. مؤشر أسهم "Dow Jones" تراجعت بنسبة 2.94% ، بينما انخفض مؤشر "Nasdaq" بنسبة 2.99%.