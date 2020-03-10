عاصفة من الأزمات وبصيص أمل؟!

قال الرئيس الصيني، شين جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إنه تمت "السيطرة" على تفشي فيروس "كورونا" الجديد في بؤرة انتشاره.

وأوضح الرئيس شين جين بينغ في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "تمت السيطرة عمليا على تفشي فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشار الفيروس".

السلطات الصحية الصينية أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3136 عقب تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، فيما تجاوزت الإصابات المؤكدة 80 ألفا و754 حالة، وشفاء ما يقارب 60 ألف عقب معالجتهم.

يأتي هذا الخبر على خلفية "أزمة أوبك+" وتراجع الأسهم على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية بأكثر من 30% بعد إخفاق دول "أوبك+" في التوافق على تعديل اتفاقهم أو تمديده.