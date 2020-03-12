العراق والكويت يخفضان أسعار النفط

قرر العراق والكويت تخفيض أسعار بيع نفطهما الخام بعد يوم واحد من إعلان السعودية خفض أسعار بيع نفطها للشهر المقبل.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن تراجع أسعار الخام يهدد ميزانيات الدول النفطية التي تعتمد على عائدات التصدير كمصدر رئيسي للدخل القومي، وهو ما سيدفع هذه الدول إلى زيادة الإنتاج للمحافظة على مستوى الإيرادات.

وخفض العراق سعر بيع خام البصرة الخفيف إلى الدول الآسيوية بمقدار 5 دولارات للبرميل تسليم نيسان/أبريل المقبل، بحسب بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء. وكانت أرامكو قد أعلنت، أمس، خفض سعر بيع الخام العربي الوسيط بمقدار 6 دولارات للبرميل. كما أعلن العراق خفض بيع نفطه الخام إلى أوروبا والولايات المتحدة ولكن بمبلغ أقل أيضا من خفض أسعار النفط السعودي في هذه الأسواق.