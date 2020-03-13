البورصة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الهبوط منذ عام 1987

سجلت بورصة مجموعة العشرين تراجعا حادا بلغ أكثر من 29% بعيد بدء الجلسة، اليوم الجمعة، بسبب فيروس كورونا المستجد، والتقلبات الحادة في أسعار النفط.

أغلقت المؤشرات الأمريكية بانخفاض حاد في البورصة، وانخفضت بنسبة من 7.9% إلى 9.3%، وفقا لبيانات التداول.

يذكر أن هذا هو معدل الهبوط الأسوأ منذ عام 1987، ولم يسجل مثل هذا الانخفاض حتى أثناء فترة الكساد الكبير.