الولايات المتحدة تقود الشعب الفنزويلي إلى الحرية والازدهار

وسبق أن ذكرت الخزانة الأمريكية أن القيود ترتبط بحقيقة أن الشركة "تعمل في قطاع النفط للاقتصاد الفنزويلي". وأن الموعد النهائي لإنهاء عمل فنزويلا مع شركات "روس نفط" الفرعية هو 20 مايو/ أيار. واعتباراً من هذا التاريخ، فإن التعاون مع هذه الشركات سيؤدي إلى فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وبحسب بومبيو، الولايات المتحدة فرضت عقوبات لجعل "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يجلس على طاولة المفاوضات".