تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.