تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

وعقد "يويفا" اجتماعا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلا من 2020.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، الثلاثاء الماضي، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.
وعقد "يويفا" اجتماعا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلا من 2020.
وعلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على قرار واشنطن بفرض عقوبات على مؤسسة سويسرية أخرى تابعة لـ"روس نفط" - TNK Trading International S.A. (TTI).
سجلت بورصة مجموعة العشرين تراجعا حادا بلغ أكثر من 29% بعيد بدء الجلسة، اليوم الجمعة، بسبب فيروس كورونا المستجد، والتقلبات الحادة في أسعار النفط.
أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، هجوما وقع يوم أمس، الأربعاء، على معسكر التاجي شمالي بغداد، وتسبب في مقتل ثلاثة عسكريين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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