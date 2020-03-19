موسكو ترد على بومبيو بعد تصريحاته حول مقتل الجنود الأتراك في سوريا

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، هجوما وقع يوم أمس، الأربعاء، على معسكر التاجي شمالي بغداد، وتسبب في مقتل ثلاثة عسكريين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.