"كورونا" يكشف عن خلل لدى الغرب

نداء الحكومات والسلطات المحلية لشعوبها والمناشدات الطارئة للأمم، والإفراج عن السجناء من السجون، وتزايد عدد المدن تحت الحجر الصحي، كل هذه أخبار لا تزال تصدم العالم كل يوم.

ولكن بدلاً من الوقوف والتكاتف أمام هذا التهديد الفيروسي، تنشغل الدول في وضع العصي في العجلات لبعضها البعض. ولا يتم تبادل المطالبات والشكاوى بين الخصوم الاستراتيجيين فقط، ولكن أحيانا بين الشركاء القدامى والدول المجاورة.