الولايات المتحدة تؤكد من جديد فرصة "التحالف النفطي" مع السعودية

أكد وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، أن واشنطن تدرس مقترح إقامة تحالف نفطي مع السعودية لتنظيم أسعار النفط.

ووفقًا لبرويليت، يتم مناقشة العديد من الأفكار في إطار "الفضاء السياسي"، ومن بينها مقترح إقامة تحالف (نفطي) مع السعودية. ومع ذلك، لم يستطع برويليت تحديد ما إذا كان هذا المقترح سيتم عرضه رسميًا للمناقشة.

وأوضح برويليت أن الفكرة نوقشت خلال المحادثات الدولية، لكن الولايات المتحدة حتى الآن "لم تتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر"، حسبما ذكرته "بلومبرغ".