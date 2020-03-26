 النفط بالكاد يرتفع سعره

على خلفية انتشار فيروس "كورونا" في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول الالتزام بالتباعد الاجتماعي في البلاد، تستمر وسائل النقل العام مزدحمة في ساعة الذروة، حسب صحيفة "ذا ميرور".