حاول أن تجد الفرق بين الإرهاب والعقوبات الأمريكية

وقال ظريف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "انتقلت الولايات المتحدة من التخريب والاغتيالات إلى شن حرب اقتصادية وإرهاب اقتصادي على الإيرانيين وسط تفشي فيروس "كوفيد 19" إيران".
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم أمس الأحد، أن "الولايات المتحدة تحولت من ممارسة التخريب والعنف إلى ممارسة إرهاب اقتصادي"، ضد بلاده، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم مساعدة واشنطن في "جرائم الحرب" تلك.
وقال ظريف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "انتقلت الولايات المتحدة من التخريب والاغتيالات إلى شن حرب اقتصادية وإرهاب اقتصادي على الإيرانيين وسط تفشي فيروس "كوفيد 19" إيران".
انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.52 بالمئة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002، وانخفض سعر خام برنت بنسبة 4.65 بالمئة، وفقا لبيانات التداول.
ارتفعت أسعار خام برنت في بورصة لندن، ليلة الخميس، لتتجاوز حاجز الـ30 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 20 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.
على خلفية انتشار فيروس "كورونا" في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول الالتزام بالتباعد الاجتماعي في البلاد، تستمر وسائل النقل العام مزدحمة في ساعة الذروة، حسب صحيفة "ذا ميرور".
أكد وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، أن واشنطن تدرس مقترح إقامة تحالف نفطي مع السعودية لتنظيم أسعار النفط.
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