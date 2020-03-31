إيران وروسيا تقدمان يد العون لأمريكا للقضاء على "كورونا"

أعلنت إيران، مساء أمس الاثنين، أنها ستقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من صناعة جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال هادي زهيري مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة بقية الله للعلوم الطبية: إنه "تم تقديم مجموعة من أجهزة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من صناعة الجامعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا أرسلت إلى الولايات المتحدة "طائرة كبيرة فيها إمدادات طبية".