ترامب يعترف بإخفاء الحقيقة حول كورونا

وقال الرئيس دونالد ترامب: "كنت على علم بكل شيء. كنت أعرف أنه يمكن أن يكون أمرا فظيعا، وعلمت أن كل شيء، ربما/ سيكون على ما يرام. لا أريد أن أكون متشائما".

مضيفا أنه من المهم في رأيه أن يمنح الأمل للناس. وقد تم انتقاد هذا النموذج من السلوك من قبل بعض خبراء الصحة الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة أضاعت الكثير من الوقت الجوهري اللازم للاستعداد لهذا الأمر.