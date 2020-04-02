وزارة الخارجية الأمريكية تدعو إلى توخي الحذر مع ورق التواليت

حيث قال في فيديو قصير، نشرته وزارة الخارجية على تويتر، يوم الأربعاء: "أمريكا تمهلي قليلا مع (في شراء) ورق المراحيض!".
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، المواطنين الأمريكيين إلى عدم شراء جميع ورق التواليت على خلفية تفشي الفيروس التاجي "كورونا". "أمريكا ، خذها بسهولة مع ورق التواليت!"
حيث قال في فيديو قصير، نشرته وزارة الخارجية على تويتر، يوم الأربعاء: "أمريكا تمهلي قليلا مع (في شراء) ورق المراحيض!".
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية إلى الحوار، وحذرها في حال العداء.
حذرت الأمم المتحدة من احتمال أن تعاني الدول والاقتصاد العالمي من تداعيات "وخيمة" طويلة المدى بسبب تفشي فيروس كورونا، ودعت إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء.
أفادت مجلة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخفى -عمدا- الحقيقة حول التهديد المحتمل لبداية جائحة فيروس كورونا.
قام نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي، فابيو رامبيلي، بإزالة علم الاتحاد الأوروبي في مكتبه، واستبدله بعلم بلاده.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)