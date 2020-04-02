وزارة الخارجية الأمريكية تدعو إلى توخي الحذر مع ورق التواليت

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، المواطنين الأمريكيين إلى عدم شراء جميع ورق التواليت على خلفية تفشي الفيروس التاجي "كورونا". "أمريكا ، خذها بسهولة مع ورق التواليت!"

حيث قال في فيديو قصير، نشرته وزارة الخارجية على تويتر، يوم الأربعاء: "أمريكا تمهلي قليلا مع (في شراء) ورق المراحيض!".