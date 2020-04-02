بسبب كورونا... الفقر ينتظر ملايين العرب

حذرت الأمم المتحدة من احتمال أن تعاني الدول والاقتصاد العالمي من تداعيات "وخيمة" طويلة المدى بسبب تفشي فيروس كورونا، ودعت إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء.

وسيترتب على تفشي وباء الفيروس التاجي "كورونا" إفقار 8.3 مليون شخص في البلدان العربية، وسيحتاج أكثر من 50 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، وفقًا لتقرير الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، المنشور على موقع اللجنة.