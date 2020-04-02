عزة النفس تمنعنا...ترامب ينتظر مكالمة من روحاني

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول شروط رفع العقوبات عن إيران: "نحن بحاجة إلى التحدث معهم. أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق مع إيران بسرعة كبيرة. كل ما يلزم القيام به هو الاتصال بالهاتف. أعتقد فقط أنهم يعتزون بكرامتهم وقيادتهم تعتز أيضاً. مثلنا جميعًا".