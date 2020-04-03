الأمم المتحدة ترفض طلب روسيا رفع العقوبات خلال أزمة كورونا

رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار الخاص برفع العقوبات، الذي طالبت به روسيا وسبع دول أخرى.

وجاء في بيان البعثة الروسية الدائمة إلى الأمم المتحدة أنه "لم تتمكن مجموعة صغيرة من الدول المدافعة عن سياسة العقوبات (...) من التخلي عن مواقفها ومصالحها المسيسة".

والحديث يدور عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأوكرانيا وجورجيا، الذين رفضوا إزالة القيود.

يذكر أنه في 26 مارس، دعت كل من روسيا والصين وإيران وكوبا وسوريا ونيكاراغوا وفنزويلا وكوريا الشمالية إلى رفع العقوبات لمكافحة الفيروس التاجي "كورونا". وعلى وجه الخصوص، كانت موسكو قد اقترحت اعتماد إعلان التضامن، حيث اعترفت بالدور الريادي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة الجائحة.