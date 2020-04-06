بعض الناس كالفيروسات

تعتزم حكومة المملكة المتحدة أن تناقش مع ممثلي منصات الإنترنت الرئيسية في بريطانيا، تصفية المحتوى الإضافي بعد أن أدت "نظرية مؤامرة" أخرى إلى إحراق محطات أساسية للاتصالات اللاسلكية.

أخبار مزيفة انتشرت على نطاق واسع على اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، تزعم أن الإشعاع الصادر عن أبراج الاتصالات من الجيل الخامس (5G) يؤذي المناعة ويقلل من قوتها، مما يجعل الناس بلا حماية ضد الفيروس التاجي "كورونا" المستجد. ووفقا لرواية أخرى، تم "اختراع" هذا الفيروس على وجه الخصوص لإخفاء حقيقة وفاة الناس الناجمة عن الاتصالات الخلوية من الجيل الخامس.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الشرطة المحلية تحقق في حادثة حريق وقعت في محطات الجيل الخامس، يوم الجمعة الماضي، في كل من برمنغهام ومرزيسايد وبلفاست. وعلاوة على ذلك، تم نشر مقاطع فيديو إشعال الحريق على الإنترنت. وفي يوم الأحد، تعرضت لهجوم مثيل أربعة أبراج أخرى من مشغلي "Vodafone"و "O2".