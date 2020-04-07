القمر... محبوبة ترامب

أعلن سيرغي سافيلييف، نائب المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية للتعاون الدولي، أن الخطط العدوانية الأمريكية بإعطاء الأمريكيين الحق في استخراج موارد الفضاء دون اعتبارها ملكا عاما للبشرية تضر بالتعاون الدولي.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما في 6 أبريل/ نيسان، يضمن حق الأمريكيين في استخراج موارد الفضاء، وأوعز بمناقشة اتفاقيات مع دول أخرى حول استخدام وتطوير واستخراج الموارد على القمر والأجسام الفضائية الأخرى في غضون ستة أشهر.