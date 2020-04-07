وزير الصحة النيوزيلندي لا يخاف من كورونا

في الأسبوع الماضي، عرضت وسائل الإعلام صورًا لسيارة الوزير المتوقفة في موقف للسيارات، على بعد 2.3 كيلومتر من منزله. حينئذ، اعترف كلارك أنه توجه إلى الحديقة لركوب دراجة جبلية. ووفقًا لقوله، فقد حاول أن يقدم مثالا من خلاله، بإظهار نمط حياة صحي، وكانت هذه "فرصته الوحيدة" للخروج من المنزل في ضوء النهار لممارسة بعض من الرياضة. واعتذر لاحقًا عن ذلك.